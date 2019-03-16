Garaj yapılacak alana fidan diktiler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Pınarbaşı'nda ESHOT otobüsleri için garaj yapmak amacıyla okaliptüs ağaçlarını kesmesi çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Pınarkent Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, kesilen ağaçların yerine 300 yeni fidan dikti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketi ESHOT'a bağlı otobüslerin duraklaması için Ülkü Yarış Pisti'nin bir bölümünde çalışma başlattı. Ancak bölgede yaşayan vatandaşlar, hem inşaatın başlamasına hem de bölgedeki okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Çocuklarıyla birlikte garaj yapılacak alana gelen aileler yaklaşık 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Pınarbaşı'nda garaj yapmak için ağaçların kesilmesinin kendileri için bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Pınarkent Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği sözcüsü Rafet Uylaş, garaj yapımına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Doğma büyüme Pınarbaşılı olduğunu söyleyen Uylaş, "Kesilen ağaçlar umutlarımızı söndürdü. Bu ciğerimize saplanan bir hançer oldu. Zaten başından beri belediyelerden üvey evlat muamelesi görüyorduk. Semtimizdeki olumsuz yaşam koşulları yüzünden Pınarbaşı'ndan göçler arttı. Belediye şehrin bütün olumsuzluklarını Pınarbaşı'nda topluyor. Ağaçların kesildiği yere otobüs garajı yapılacak. Gürültü kirlilği ve egzoz gazının neden olduğu hava kirliliği burada atacak. Zaten İzmir'in en kirli noktasındayız. Çarpık sanayileşme, düzensiz yapılaşma, mıcır ocakları burayı yaşanmaz hale getirdi" dedi.

Garaj yapılmak istenen alanın Bornova Belediyesi'ne Milli Emlak aracılığıyla sportif amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere bir ralli pisti olarak verildiğini belirten Uylaş şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi bu alanı garaj yapmak için böldü. Garaj yapılırsa amacı dışında kullanılmış olacak. Milli Emlak'ın şartlı verildiği yer şartlar değiştirilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne veriliyor. Pınarbaşı, Işıkkent kamyon garajı, mezarlıklar ve çarpık sanayiyle kuşatılmış. Burada konut alanı üretmek mümkün değil ama ihtiyaç var. Belediye'nin asli görevi olan imar planı bugüne kadar ertelenmiş. Buradaki yapıların yüzde 99'u kaçak. Bu yaşamsal risk getiriyor. Deprem bölgesindeyiz herkes kendisinin müteahhiti olmuş. Kestiğiniz her ağaç için biz 5 ağaç dikeceğiz. Pınarbaşılılar burada garaj istemiyor. Hiçbirşey insana rağmen yapılmaz. Belediyeler insana hizmet için var. Zorla getirmek zorbalık olur."

'HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ÇOK HASSASIZ'

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Koray Doğru da belediye meclisinde alınan karara karşı çıktıklarını belirterek, "Evlere çok yakın olduğu için burada garaj istemiyoruz. 250'ye yakın otobüsün depolanması trafiği arttıracak ve hava kirliliğine neden olacak. Zaten mıcır ocağı var. İnsanlar hava kirliliğine karşı çok hassas. Geçen çarşamba buradan yaklaşık 100 ağaç kesildi. Kendi imkanlarımızla 300 fidan aldık. Kesilen ağaçların yerlerine dikiyoruz" dedi.

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DHA