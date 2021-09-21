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Garami ne demek, TDK'ya göre Garami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Garami kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Garami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Garami nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Garami kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Garami ne demek, TDK'ya göre Garami kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Garami ne demek? Garami TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi garami kelimesi. Peki garami ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre garami nedir, garami kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Garami kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Garami kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

GARAMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Garami kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Garami kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre garami kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşünceden çok, canlı duygulara ve aşka dayanan (sanat eseri)

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