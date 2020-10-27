Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi büyük ses getirdi!

Garanti Bankası BBVA tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir klip yayınlandı. İzleyenleri duygulandıran klip de oyuncu Halit Ergenç'in seslendirmesiyle Mustafa Preşeva'nın canlandırdığı Atatürk'ün halkla zeybek oynaması gösterildi. Klipte Adımların adımlarımız, Cumhuriyet kanatlarımız vurgusu yapıldı.