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Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantının ardından yeni normalleşme kapsamında bankaların çalışa saatlerindeki değişiklikler merak konusu oldu. Peki Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?Detaylar haberimizde...

Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından merak konulardan biri de banka çalışma saatlerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığı oldu. Pandemi nedeniyle birçok banka çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti. Peki, Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor? İşte detaylar...

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bankaların çalışma saatleri, kademeli normalleşme kapsamında yeniden şekillendi. Garanti Bankası ise çalışma saatlerini şu şekilde açıkladı: 

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklamada: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak." ifadelerine yer verildi.

Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10:00-12:30 ve 13:30-16:30

Garanti Bankası: 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30

Ziraat Bankası: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Halkbank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 

VakıfBank: 09.00-12.30 ve 13.30-16.00

Yapı Kredi Bankası: 10.00-12.30 ve 13.30- 16.30

HSBC: 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 

Denizbank: 09:00 - 17:00

Akbank: 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 

Türkiye Ekonomi Bankası:10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00

Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00

ING Bank: 09:00-12:30 ve 13:30-17:00

ONB Finansbank: 10.00-12.30 ile 13.30-16.30

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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