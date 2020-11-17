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  3. Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor?

Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor?

Banka çalışma saatleri, Kovid- 19 salgını tedbirleri dolayısıyla değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgelerle yürürlüğe giren esnek çalışma sürecine kapsamında bankalarda değişikliğe gitti. Peki, Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte, detaylar...

Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor?

Tüm dünyayı tesiri altına alan Koronavirüsü nedeniyle günlük hayatta birçok sektör tarafından çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Yürürlüğe giren esnek çalışma saatleri kapsamında bazı bankalarda bu uygulamaya geçiş yaptı.

İş Bankası 9 Kasımda çalışma saatlerinde değişikliğe giderken vatandaşlar tarafından diğer bankalarında çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, Garanti Bankası çalışma saatleri değişti mi? Garanti Bankası kaça kadar açık? Kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte, detaylar...

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bankaların çalışma saatleri, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeniden şekillendi. Garanti Bankası ise 16 Kasım'da bu çalışma saatlerini uygulamaya başladı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, bazı bankalardan alınan bilgiler ekseninde saat bilgilerini haberimizde derledik. Detaylar...

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BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası: 10.00-17.00
Garanti Bankası: 10.00-17.00
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Halkbank: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
HSBC: 08.30-17.00
Denizbank: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
Türkiye Ekonomi Bankası: 09.00-17.00
Kuveyt Türk Bankası: 09.30-17.00
ING Bank: 09.00-17.00

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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