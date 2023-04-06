Garanti Bankası'nda vadesiz hesabı olanlar dikkat! 1000 TL para iadesi başladı: Telefonundan SMS gönderen parasını geri alacak

Bankalara müşteri portföylerini genişletmek için her gün yeni bir kampanya duyuru yapıyor. Yeni bir kampanya duyurusu da Garanti Bankasından geldi. İşte detaylar…

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Garanti Bankası'nda vadesiz hesabı olanlar dikkat! 1000 TL para iadesi başladı: Telefonundan SMS gönderen parasını geri alacak

Müşteri portföyü en geniş bankaların başını çeken Garanti Bankası, müşterilerine özel kampanya düzenledi. Detaylar haberimizde…

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GARANTİ BANKASI’NDAN 1000 TL HEDİYE MÜJDESİ: HEMEN YAPIN 1000 TL KARTINIZA YÜKLENSİN!

Bankalar müşteri çekmek için birbiri ardına kampanyalar yapıyorlar Müşterilerini memnun etmek için kampanyalar yapan bankalar tüm ayrıntıları bildiriyorlar. Sürekli olarak müşterileri için kampanya yapmasıyla tanınan Garanti Bankası da bir kampanya duyurdu. Banka kampanyaya katılan müşterilerine 1000 TL hediye ediyor. 

Garanti Bankası'ndan alınan bilgiye göre müşteri mobil müşteri, kredi kartı başvurusu yapıyor ve kart onaylandıktan sonra 1000 TL'lik alışverişe 1000 TL bonus verilecek. Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerlidir.

GARANTİ BANKASI KAMPANYA DETAYLARI;

1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA dijital sayfalarından Bonus Kredi Kartı ve Para Bonus Kredi Kartı başvurusu onaylanan Garanti BBVA*'lı müşteriler ve Bonus kredi kart ile Money plus kredi kart onayı alan müşterilerle, ilgili kartları ile 20 Mayıs’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacaktır.

Kampanyadan yararlanmak için Bonus Kredi Kartı ve Money Bonus Kredi Kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr üzerinden yapılması gerekmektedir.

Garantili BBVA Bonus ve Para Bonus Uygulaması da kampanyaya dahildir. Bonus Flexi, Flexi, Ticari Kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir.

Personel kartları kampanya kapsamında değildir.

Sanal kartlar Kampanyaya dahildir.

Kazanılan bonuslar 27 Mayıs - 27 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilir. Kazanılan bonuslar en çok kazandıran karta yüklenir.

Kullanılmayan bonuslar 28 Haziran 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanyalar müşteri bazlı olup, müşteriler kampanya bazında 1000 TL'ye kadar bonus kazanabilmektedir.

Düzenli ödeme, otomatik ödeme, vergi ödeme ve bonus kullanımı kampanyaya dahil değildir.

İnternet harcamaları da kampanyaya uygundur.

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