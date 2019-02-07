Garanti Bankası'ndan Asya seferi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, mevcut ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkileri gerek sektör gerekse ülke adına yeni fırsatlara dönüştürmek adına, dünya finans piyasalarında önemli ağırlığa sahip Asyalı bankalar ve finans kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamada, 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanan "Kuşak ve Yol-One Belt One Road Girişimi"nin Asya ile Avrupa arasında, bölge ülkeleri için olduğu kadar Türkiye için de önemli iş ve yatırım fırsatları sunduğu belirtildi.

20 yılı aşkın süredir Şanghay'daki temsilciliğiyle Çin'de ve bölge ülkelerinde etkin varlık gösteren Garanti Bankası'nın da dış ticaret ve proje finansmanı alanındaki uzmanlığıyla, bölgede büyüyen fırsatları değerlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Garanti'nin bu anlayışla, ülkenin hızla normalleşen ekonomik ortamını ve dış yatırımlar için sahip olduğu potansiyeli anlatmak, bölge ülkelerinin önde gelen büyük finans kurumlarıyla yeni iş birliği fırsatları yaratmak amacıyla Asya ülkelerini kapsayan bir dizi stratejik görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Finansal Kurumlar Direktörü Batuhan Tufan ve bankanın Çin Temsilcisi Noyan Rona’nın yer aldığı Garanti heyeti, Çin'in Pekin ve Şanghay, Tayvan'da Taipei ve Japonya'nın Tokyo şehirlerinde muhabir bankalar ve kredi kuruluşlarının tepe yöneticileriyle bir araya geldi. Aralarında dünyanın en büyük ve marka değeri en yüksek Çin bankalarının da yer aldığı görüşmelerde, Türkiye ekonomisi, Türk bankacılık sektörü ve Garanti Bankası ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Ülkeler arası ikili işbirliği fırsatları, dış ticaret ilişkilerini geliştirme, Türkiye’deki büyük projelerin finansmanı gibi konularda görüş alışverişlerinde bulunuldu."





- "Asyalı bankalar ve finans kuruluşlarıyla bir araya geldik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Türkiye ekonomisi, içinde bulunduğumuz küresel çaptaki çalkantılı dönemde önemli bir sınavdan geçerken, bizler de bankacılar olarak ekonominin tüm taraflarıyla birlikte topyekun yeni fırsatlar yaratmak sorumluluğundayız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, başta ülke ekonomisindeki yapılanmayı, Türk bankacılık sektörünün bu süreçteki rolünü ve güçlü duruşunu anlatmak amacıyla Asya ülkelerine sefer düzenlediklerini aktaran Edin, mevcut ilişkileri güçlendirmek ve bu ilişkileri gerek sektör gerekse ülke adına yeni fırsatlara dönüştürmek adına, dünya finans piyasalarında önemli ağırlığa sahip Asyalı bankalar ve finans kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Edin, şunları kaydetti:

"20 yıldan fazla süredir Şanghay temsilcimiz olan Noyan Rona vasıtasıyla Çin'de ve bölge ülkelerinde edindiğimiz tecrübe, geliştirdiğimiz ilişkiler, Garanti'ye ve ülkemize bu anlamda önemli bir fırsatlar sunuyor. Bugün dünyanın en büyük ve değerli bankalar sıralamasının tepesinde Çinli bankalar bulunuyor. Bu kurumlar, hem Türkiye hem de bölgedeki büyük projelerin finansmanıyla yakından ilgililer. Diğer taraftan Japon bankaları, Türkiye’de en çok sendikasyon veren bankalar arasında yer alıyor. Ekonomik konjonktüre paralel olarak, kurumlar ve ülkeler arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek adına son derece uygun bir dönemdeyiz. Tüm bu dinamiklerden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, ülkemize yeni dış kaynak yaratmak, ortak finansman sağlamak ve sendikasyon kredilerine katılımlarını artırmayı amaçladık."





- "Kuşak ve Yol Girişimi, ülkemizdeki dev altyapı projelerinin önemini artırıyor"





Ebru Dildar Edin, 21. yüzyıl İpek Yolu projesinin yarattığı fırsatlara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Her yıl yatırım ölçeği daha da büyüyen, "21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi" kabul edilen ve Türkiye dahil 68 ülkeyi kapsayan Kuşak ve Yol Girişimi'nin, Türkiye'deki dev altyapı projelerinin önemini artırdığını vurgulayan Edin, şunları kaydetti:

"Dış ticaret anlamında da Türkiye ve Türk şirketleri için çok büyük bir potansiyeli işaret ediyor. Biz bu noktada dış ticaret ve proje finansmanı alanında sahip olduğumuz deneyimle de bu girişimin yarattığı büyük potansiyeli, bir anlamda ülkemize ve sektörümüze elçilik ederek yeni fırsatlara dönüştürmeye gayret ediyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığımız bu ziyaretlerimiz, ülkemizi küresel finans çevrelerine daha iyi anlatmamıza vesile olurken, önemli iş birliklerine de yeni kapılar açacağı inancındayız."

Kaynak: AA