Garanti BBVA, 4. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde

İSTANBUL (AA) - 2016 yılında finans sektörü ile başlayan; bugün ise finans, enerji, teknoloji, sağlık da içinde olmak üzere 11 farklı sektörde faaliyet gösteren, 42 ülke ve bölgeden 325 şirketin, kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunulması çalışmalarının değerlendirildiği Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nin 2020 sonuçları açıklandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, endekste Türkiye’den yer alan iki şirketten biri oldu. Kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini, karar alma mekanizmalarındaki rolünün genişlemesi, profesyonel hayattaki varlığı ve görünürlüğünü arttırmak için pek çok uygulaması ve girişimi bulunan Garanti BBVA, bu yıl endekse dördüncü kez girmeye hak kazandı.

Bloomberg’in bu raporlama çerçevesi; halka açık şirketlerin şirket istatistikleri, politikaları, toplumsal katılımı, geliştirdiği ürün ve hizmetleri gibi beş ayrı alanda kadınların güçlenmesini nasıl teşvik ettikleri hakkında bilinirlik sağlıyor. Bu alanlardaki başarılarıyla orantılı olarak küresel seviyede belirli bir standardın üzerinde puan alan şirketler endekse dahil ediliyor.

Endekste yer almak için; şirket içinde cinsiyete dayalı önyargılar konusunda eğitimler verilmesi, kadın yönetici adaylarına mentorluk verilmesi, karar verici pozisyonlarda ve terfi süreçlerinde kadın ve erkek çalışanlara eşit haklar sağlanması gibi uygulamalar inceleniyor. Bunların yanı sıra kadın müşterilerine yönelik ürün geliştirme, kadın girişimcileri ve tedarikçileri destekleme, müşteri ve çalışan haricindeki kadınların finansal okuryazarlığına destek verme, uluslararası inisiyatiflerde imzacı olma gibi kriterler de değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak, ekonomik ve dolayısıyla toplumsal kalkınma için önemli bir role sahip iş dünyası için böylesine önemli bir platformda Türkiye’den dördüncü kez üst üste yer alan tek şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınların ekonomiye aktif katılımı konusundaki çalışmalarımızın sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da yankı bulup takdir edilmesi gurur verici.

Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzalayan Türkiye’den ilk banka. Bu yıl da yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde IFC ile kadın girişimcilerin finansmanında kullanılmak üzere, Goldman Sachs’in 10.000 Kadın Programı’nın katkısıyla 6 yıl vadeli 75 milyon ABD Doları tutarında sosyal bono ihraç ettik. Gender Bond’a ek olarak, 44 milyon ABD Doları tutarındaki Gender Loan yapısını hayata geçirdik. Bu kapsamda, faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi santrali olacak SOMA 4 projesinin finansmanında Polat Enerji’nin faiz oranını, kadınların güçlenmesi konusunda attığı adımlara endeksleyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Profesyonellere yönelik hayata geçirdikleri önemli yeniklerin olduğunu belirten Baştuğ şunları kaydetti:

"Tüm banka çalışanları için zorunlu olan Bilinçsiz Önyargı Eğitimi’ni başlattık ve 2 aylık bir zamanda yüzde 60’dan fazla çalışanımız eğitimi tamamladı. Kapsayıcı iş ilanlarımızın yanı sıra adil ücretlendirme politikamızın da sıkı takipçisi olduk. 2015 yılında kurduğumuz Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin yanı sıra; Kadın Yöneticiler Programı, Aile İçi Şiddet Platformu’muz, annelik deneyimi projemiz ve kadının güçlenmesi prensibini temel alan; bugüne kadar yaklaşık 7 milyar TL finansman sağladığımız kadın girişimcilik programımızın cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma ayaklarıyla beraber bütünsel bir yaklaşım benimsiyor ve sektöre öncü olmaya devam ediyoruz. Kurum kültürümüzün önemli bir değerini oluşturan kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olması konusunda harekete geçebilecek diğer kurumları cesaretlendirebilmek bizi mutlu edecektir.”

Kaynak: AA