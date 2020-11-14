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  3. Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değişti

Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değişti

Garanti BBVA, müşterilerine yolladığı mesajla 16 Kasım gününden itibaren İstanbul'daki banka şubelerinde yeni çalışma saatlerine geçileceğini duyurdu.

Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değişti

Koronavirüs salgını ülkemizde devam ederken kurumlar da kendi tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA, çalışma saatlerinin değiştirdi. Bankadan müşterilere yollanan mesajda," Değerli müşterilerimiz İstanbul'daki şubelerimiz, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00- 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında çalışmaya başlayacak. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Peki Garanti Bankası saat kaçta açılıyor? Garanti Bankası saat kaçta kapanır? İşte Garanti Bankası çalışma saatleri 2020...

GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR? 

Garanti Bankasının İstanbul'daki şubeleri 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren saat 10.00'da açılacak.

GARANTİ BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIR?

Garanti Bankası, İstanbul şubeleri  16 Kasım Pazartesi gününden itibaren öğleden önce saat 12.30'da öğleden sonra ise saat 17.00'da kapanacak.

Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değişti

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Garanti Bankası şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri sabah 09.00'da hizmet vermeye başlar. 

Kapanış saatleri hemen hemen Türkiye'nin tüm şubelerinde 17:00'dir.

Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değişti

İstanbul'daki şubeler 16 Kasım Pazartesi'den itibaren şu saatlerde hizmet verecek:

Sabah açılış saati: 10.00

Sabah çalışma saatleri: 10.00 - 12.30

Öğle arası : 12.30 - 13.30

Öğleden sonra açılış saati: 13.30

Öğleden sonra kapanış saati: 17.00

Tayfun Altuntaş
Editör


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