Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2021Gara'ya giden HDP'li milletvekili kimdir? Gara'ya giden vekil kim? HDP 27. dönem kadın milletvekilleri isimleriİçişleri Bakanı Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı!Yem karma makinesine düşen genç canından oldu!Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 işten çıkış nedir?12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini aldıLatif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı ne?Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin geleceğinde eli kanlı katillere yer yok!"Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Şubat 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?

A haber'in özel röportaj bölümüne konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden milletvekilini açıkladı. Soylu HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ismini verdi. Peki Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar....

Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında çok özel açıklamalarda bulundu. Soylu son olarak Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıklamasıyla Dirayet Dilan Taşdemir ismi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİM? DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilan Dirayet Taşdemir, 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da dünyaya geldi.  Sosyolog, arkeolog, siyasetçi aynı zamanda Ağrı milletvekili.

38 yaşındaki Taşdemir'in annesinin adı Nigar, babasının adı ise Yusuf'tur.  Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kadın politikaları alanında danışmanlık görevini üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında görevler aldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT