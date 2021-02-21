İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında çok özel açıklamalarda bulundu. Soylu son olarak Gara'ya giden HDP'li milletvekilini açıklamasıyla Dirayet Dilan Taşdemir ismi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

GARA'YA GİDEN HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ KİM? DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Dilan Dirayet Taşdemir, 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da dünyaya geldi. Sosyolog, arkeolog, siyasetçi aynı zamanda Ağrı milletvekili.

38 yaşındaki Taşdemir'in annesinin adı Nigar, babasının adı ise Yusuf'tur. Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümlerini bitirdikten sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde kadın politikaları alanında danışmanlık görevini üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında görevler aldı.