Gara'ya giden HDP'li vekil Dirayet Dilan Taşdemir ile ilgili dikkat çeken detay

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu belirtmişti. Bakan Soylu'nun bu açıklaması sonrası HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan soruşturma başlatılmıştı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

HDP milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran günü Diyarbakır'dan havayolu ile Erbil'e "çıkış" kaydı olduğu gün yüzüne çıktı.

"TAŞDEMİR, PKK'NIN TALİMATIYLA ADAY YAPILDI"

Soruşturmaya konu olan örgüt mensubu Sabah'a konuştu.

Örgüt mensubu yaptığı açıklamada Dirayet Dilan Taşdemir'i Gara'da gördüğünü belirtti.

9 Haziran 2019'da Türk Hava Yollarına ait uçakla saat: 01.06'da Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine yurtdışı çıkışı yaptığı tespit edilen Dirayet Dilan Taşdemir'in 5 gün bölgede kaldıktan sonra 13 Haziran 2019 tarihinde de Erbil'den dönerek İstanbul Havalimanı'ndan yurda "giriş" yaptığı belirlendi.

Örgüt mensubu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Taşdemir, terör örgütünün kadrolu üyesidir. Kandil'de ideolojik eğitimler aldı. Terör örgütünün üst yönetiminin talimatı ile HDP'den milletvekili adayı yapıldı" ifadelerini kullandı.

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

Sosyolog, arkeolog ve siyasetçi Dirayet Dilan Taşdemir, aynı zamanda Ağrı milletvekilirdir.

Dirayet Dilan Taşdemir hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?