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Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! Görüntüler ortaya çıktı...

Rusya'nın başkenti Moskovada hırsızlık suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Vazha Bochorishvili isimli mahkum'un 2017 yılında gardiyanlar tarafından dövülerek öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler tam 4 yıl sonra ortaya çıktı.

Moskova'daki bir cezaevinde tutuklu bulunan 35 yaşındaki Vazha Bochorishvili isimli mahkum, gardiyanlar tarafından dövülerek öldürülmüşü. 4 yıl önce yaşanan kan donduran olayın detayları ortaya çıktı. 

İnsan hakları aktivistleri mahkumun kan donduran bir cinayete kurban gittiği ana ilişkin görüntüleri ele geçirilip yayınlandı..

Görüntülerde, bir grup gardiyanınVazha Bochorishvili'nin etrafını sarıp copla üst üste vurdukları görülüyor. Genç mahkumun ise durmaları için yalvarırken gardiyanların amirinin "Daha hızlı vurun" dediği duyuluyor.

Kanlar içinde kalan mahkum bir süre sonra ise gardiyanların odadan ayrılmasıyla hücrede ölüme terk ediliyor.

 

İÇ ORGANLARINI ALMIŞLAR! 

Gürcistan asıllı Vazha, olay sonrası kaldırıldığı hastanede birkaç gün sonra aşırı kan kaybından hayatını kaybetti. Mahkumun kardeşi, abisinin cenazesinin tüm iç organları alınmış bir şekilde kendilerine teslim edildiğini iddia etti.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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