Garip’in çilesi duyarlı vatandaşla bitti

Van'da doğumundan çok kısa bir süre sonra annesini kaybeden sokak köpeği, soğuktan ölmek üzereyken duyarlı bir vatandaş tarafından fark edilerek karnı doyurulup, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

İskele Caddesi'nde esnaflık yapan Mansur Bozkurt, akşam saatlerinde dükkânını kapatmak üzereyken kaldırım kenarında donmak üzere olan köpeği fark etti. Açlık ve susuzluktan donmak üzere olan köpeği dükkânına alarak bir süre ısıtıp karnını doyuran Bozkurt, hayatını kurtardığı köpeğe "Garip" ismini verdi. Yavru köpek ile bir süre vakit geçiren Bozkurt, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini arayarak durumu bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köpeği merkeze kaldırdı.

Yavru köpeğin, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geldiğinde açlık ve susuzluktan bitap düştüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge, "Garip'in hayatını kurtaran duyarlı vatandaşa teşekkür etti. Bilge, "Annesini kaybettiğinden şüphelendiğimiz yavru köpeği, sokakta açlıktan titrerken bulan esnafımız, iş yerine alarak büyük bir duyarlılık göstermiştir. Vatandaşımız, donmak üzere olan ve adını "Garip" bıraktığı yavru köpeği ısıtarak, karnını doyurup merkezimizi aradı. Yaptığımız kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğunu gördüğümüz "Garip" barınağımızda sahiplenmeyi bekliyor" dedi.

Kaynak: İHA