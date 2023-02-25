Garis Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garis Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garis Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garis Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garis Mina 20 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Garis Aldair Mina Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garis Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Garis Mina'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Garis Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garis Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Garis Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garis Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Independiente B

1 Nisan 2021 yılında Ind. Jrs.

30 Haziran 2022 yılında Independiente B

1 Temmuz 2022 yılında Independiente

Garis Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garis Mina şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Garis Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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