Garland Gbelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garland Gbelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garland Gbelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garland Gbelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garland Gbelle 16 Aralık 1992 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garland Gbelle Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Garland Gbelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Garland Gbelle'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Garland Gbelle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/garlannd/

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Garland Gbelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Garland Gbelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Garland Gbelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garland Gbelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dinan Léhon

1 Temmuz 2015 yılında Luçon VF

1 Temmuz 2016 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2017 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC

1 Temmuz 2019 yılında SO Cholet

1 Temmuz 2020 yılında SC Lyon

1 Temmuz 2021 yılında Quevilly Rouen

Garland Gbelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garland Gbelle şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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