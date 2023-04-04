Garnik Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garnik Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garnik Minasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Garnik Minasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Garnik Minasyan 12 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Գառնիկ Մինասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Garnik Minasyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Garnik Minasyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Garnik Minasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Garnik Minasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Urartu U18
1 Temmuz 2022 yılında Urartu II
Garnik Minasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Garnik Minasyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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