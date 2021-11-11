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Garnizon ne demek, TDK'ya göre Garnizon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Garnizon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Garnizon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Garnizon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Garnizon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Garnizon ne demek, TDK'ya göre Garnizon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Garnizon ne demek? Garnizon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi garnizon kelimesi. Peki garnizon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre garnizon nedir, garnizon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GARNİZON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Garnizon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Garnizon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre garnizon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
- Askerî birliklerin bulunduğu yer

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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