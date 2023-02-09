Garraty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garraty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garraty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garraty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garraty 4 Haziran 1998 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gabriel Antonio Augusto Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garraty Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Garraty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Garraty'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Garraty Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Garraty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Garraty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garraty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2022 yılında Veranópolis-RS

26 Temmuz 2022 yılında Hercílio Luz-SC

27 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Garraty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garraty şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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