Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'in bu sezon Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Süper Lig'de Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca oldukça iyi bir performans gösteren yıldız oyuncu, 2019 sarı lacivertli kulübe transfer olmuştu. Ancak Fenerbahçe'de beklenileni veremeyen kanat oyuncusunun, bu sezon ilk 11'de şans bulması zor gözüküyor.

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak kattığı ve bu sezon kadroda düşünmediği Garry Rodrigues için Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşma sağladı.

RODRİGUES'İN KARARI BEKLENİYOR

Kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri de Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı ve Garry Rodrigues’in kararı bekleniyor. Rodrigues ‘tamam’ dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.

Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı. 29 maçta, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, kariyerinin en iyi istatistiklerini yakaladığı dönemi Galatasaray'da geçirmişti. Sarı kırmızılılarda, 78 maçta görev yapmış ve bu maçlarda 16 gol, 16 asistle oynamıştı.