Garson (Şarap Servisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Garson (Şarap Servisi) görev tanımı nedir, Garson (Şarap Servisi) ne iş yapar, Garson (Şarap Servisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Garson (Şarap Servisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Garson (Şarap Servisi) Tanımı;

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Garson (Şarap Servisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Garson (Şarap Servisi) Maaşları

Garson (Şarap Servisi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Garson (Şarap Servisi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Garson (Şarap Servisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5131.03

Meslek Adı :

Garson (Şarap Servisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu

: Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ticari esaslarla işletilen yemekli ve içkili lokal, klüp ve müesseselerde seçilecek şarap tipleri konusunda tavsiyelerde bulunan ve bunların servisini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Garson (Şarap Servisi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilere şarap listesini vermek, şarabın mevsimi ve diğer özellikleri ile ilgili soruları cevaplamak ve yemeklere uygun şaraplar hakkında tavsiyelerde bulunmak

, b) Müşterinin şarap siparişini almak, şarabı seçmek ve şarabın gerekli ısıda bulunmasına dikkat etmek,

c) Cam veya kristal bardakları müşterilerin masasına ön taraftan yerleştirmek ve şarapla doldurmak,

d) Müşterileri ara sıra gözleyerek ayrıca bir talepleri olup olmadığını takip etmek,

e) Ödenmek veya imzalanmak üzere fatura ibraz etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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