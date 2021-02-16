Garson (Servis Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Garson (Servis Elemanı) Maaşları, İş İlanları

Garson (Servis Elemanı) görev tanımı nedir, Garson (Servis Elemanı) ne iş yapar, Garson (Servis Elemanı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Garson (Servis Elemanı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Garson (Servis Elemanı) Tanımı; Servis masası hazırlama, müşterileri karşılama, yiyecek ve içecek siparişi alma ve servis yapma, alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Garson (Servis Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Garson (Servis Elemanı) Maaşları

Garson (Servis Elemanı) maaşı ortalama aylık 3500 - TL'dir. En düşük Garson (Servis Elemanı) maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3900 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Garson (Servis Elemanı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Garson (Servis Elemanı) İş İlanları İçin Tıklayın

Garson (Servis Elemanı) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Garson (Servis Elemanı) Ne İş Yapar?

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak,

c) Rezervasyon ve menü kontrolü yapmak,

d) Ziyafet, büfe, konferans, kokteyl düzenlemelerini hazırlamak,

e) Müşterileri karşılamak,

f) Müşterilere yiyecek, içecek seçimine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

g) Müşterilerden yiyecek ve içecek siparişi almak,

h) Yiyecek ve içecek servisi yapmak,

i) Özel servis teknikleri (geridon, flambe vb.) kullanarak yiyecek servisi yapmak,

j) Hesabı tahsil etmek,

k) Müşterilerin istek ve şikayetlerini alarak yetkililere iletmek,

l) Müşterileri uğurlamak,

Garson (Servis Elemanı) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Garson (Servis Elemanı) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Garson (Servis Elemanı) mesleğinin meslek kodu 5131.02 olarak belirlenmiştir

Kimler Garson Olabilir?

Garson olmak için herhangi bir resmi kurumda eğitim görme zorunluluğu yoktur. İlköğretim, lise ve üniversite mezunu ya da öğrencisi olan herkes herhangi bir kafe veya restoranda garsonluk yapabilir. Önce yetişme ve öğrenme süreci yaşanır, zaman içinde deneyim kazanılır.

Kimler Garsonluk Sertifikası/Eğitimine Başvurabilir?

Garsonluk günümüzde oldukça popüler mesleklerin başında gelir. Bu nedenle servis elemanı yetiştirmek için Milli Eğitime bağlı çeşitli sertifika programları düzenlenir, ayrıca online eğitimler de alınabilir. Garsonluğu meslek olarak benimseyen kişiler bu eğitimlere katılabilir.

Garson Olabilmek için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Garsonlukta teknik anlamda kendinizi geliştirmek isterseniz, almanız gereken bazı eğitimler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Masa Üstü Servis Takımları

Besin Ögeleri

Hijyen eğitimi

Basit Tatlılar

Konuk Tipleri ve Davranışları

Çay Hazırlama ve Servisi

Kahve Hazırlama ve Servisi

Çeşitli Sıcak İçeceklerin Servisi

Meyve ve Tatlıların Servisi

Modern Usullerde Servis

Bir garson ya da servis elemanı nasıl olmalıdır?

• Bir garson ya da servis elemanı kıyafetlerine, temizliğine, eline yüzüne dikkat etmeli. Müşteriyle bire bir muhatap olan kişi odur; bu nedenle düzenli ve temiz görünüm büyük önem taşır. Garsonun bakımsız oluşu, algısal olarak müşterinin de o mekan hakkında kötü düşünmesine, mekanın pis olduğunu düşünmesine yol açar. El ve tırnak temizliğine ve ter kokusuna dikkat etmesi gerekmektedir.

• Müşteriler oturmadan önce masa kontrol edilmeli, temizlenmeli, düzenlenmelidir. Masa hazır değilse ve makul bir sürede hazırlanması mümkün değilse, bir şeyler ikram edilmelidir.

• Müşteriyle güzel Türkçeyle konuşulmalı, mesafe korunmalı. Ne çok soğuk ne de laubali olunmalı. Müşteriye “Siz” diye hitap edilmelidir. Müşteriler, sıcak bir selamlamayla karşılanmalıdır.

• Servis tamamlandıktan sonra adisyona işlenmelidir. Hata olmaması açısından adisyona yiyecek içeceklerin yazılması ertelenmemelidir.

• Selamlamanın ne denli önemli olduğunu söylemiştik, aynı şekilde restoran ya da kafeden ayrılmak üzere olan müşterilere “İyi Günler/ İyi Akşamlar” denilmelidir.

• Çalışma saatleri, mekana göre değişebilir ve denetlenmesi de kolay değildir ama ihmale gelmez. Part-time çalışma saatleri genellikle 4–6 saat arasındadır, tam gün ise 8–10 saat aralığında… Mesai bazen 12–14 saate kadar çıkabilir ki mesai ücretleri de işletme sahibi tarafından ihmal edilmemelidir (Bu yoğun tempoda tabii ki rahat ayakkabılar tercih sebebi!) Genellikle asgari ücret baz alınsa da mekana ve semte göre maaşlar farklılık gösterebilir. Garsonlar da haklarını bilmeli, işe başlamadan önce taleplerini dile getirmeli.

Bahşiş Önemli Ama Bahşişe Göre Servis Yapılmaz

• Bahşiş; garson veya servis elemanı açısından son derece önemli. Mekanın konumu, yoğunluk, semt de bahşişi belirleyen unsurlardan. Kimi mekanlarda, özellikle gençlerin rağbet ettikleri yerlerde kasa yakınında “Tip-Box” (Bahşiş Kutusu) bulunur. Servisten ve mekandan memnun kalan müşterilerin ihmal etmemesi gereken bir konu. Şunu da not düşelim: Bahşişe göre servis yapılmaz. Müşteri, müşteridir!

• İnsanlarla yapılan her iş zordur, müşteriyle yüz yüze iletişim halinde olan garsonlar için de öyle… Sinir bozucu, stres nedeni durumlar olsa da iyi bir garson, sakinliğini korumalı, çözüm odaklı olabilmeli.

• Profesyonel bir garson, müşterilerin sohbetini bölmez. Mekanın spesiyalitelerini saymak için bile bölmeye teşebbüs etmez. Ayrıca çok hızlı konuşmaz; müşteri mekana ilk kez geliyor olabilir, menüyü kimsenin bilmesi gerekmiyor ki!

• Nasıl ki kendi temizliğine özen gösteriyorsa, her şeye -tabak çatalından bıçağına- özen göstermeli. Örneğin, bardakları asla ağzından tutmamalı, dokunmamalıdır.

• İyi bir garson sorulara asla “Bilmiyorum” diye yanıt vermez, “Bir Bakayım Efendim” demek mümkün. “Menü” bilinmeli, detaylar öğrenilmeli.

• Siparişleri sipariş sahiplerine verir, yanlışlık yapmaz ya da “Balık kimindi, et kimindi?” şeklinde sorular sormaz. Diyelim ki masadakiler yemeklerini yemeye devam ediyor ama bir kişi yemeğini bitirdi. Onun önünden tabağı asla alınmaz. Masadaki herkese yemeği aynı anda getirilir, boşlar aynı anda masadan kaldırılır.

• İyi bir garson, “Efendim yemeği beğenmediniz mi?” diye sormadan asla masadan kaldırmaz. Nedenini öğrendikten sonra mutfağa bildirilir, gerekirse ücretsiz olarak başka bir yemek servis edilir.

• Müşterilerin görebilecekleri şekilde diğer servis elemanları ya da personelle sohbet edilmemeli, yemek yenmemelidir.

• Ayrıca mutfaktan çıkan her şey servis edilmez. İlk önce garsonun elinden geçtiği için eğer yanlış bir şey varsa servis edilmemelidir.

• Garsonlar, müşteriye dokunmamalıdır.

YORUM KAT: Yukarıdaki Garson (Servis Elemanı) maaşlarına ek sizlerde Garson (Servis Elemanı) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.