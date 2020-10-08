Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda eğlence mekanına müşteri çekmeye çalışan garsonların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği kavgayı ayırmak için polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Meydana gelen kavgada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın darp neticesinde hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kavgaya karışan 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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