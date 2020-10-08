  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı

Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı

İzmir'de iki mekanın müşteri kapmak için girdiği kavgada silahlar konuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya müşterilerde dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak ayırdığı kavgada 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda eğlence mekanına müşteri çekmeye çalışan garsonların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği kavgayı ayırmak için polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Meydana gelen kavgada kimliği tespit edilemeyen bir şahsın darp neticesinde hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, kavgaya karışan 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!

Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Gazi'ye hain saldırı!

Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!Sadakatsiz dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan ihanetini itiraf etmiyor!

Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!

 

08 Ekim 2020 Perşembe 09:49
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Samsun'da 3 tane pitbull 11 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Hava durumu 8 - 9 - 10 Ekim 2020 İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak!
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Karantinadan çıkıp iş yerinde çalıştı! Ekiplerin denetimleri sayesinde fark edildi
Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı
Alışveriş merkezinde korkutan kaza! Beğendiği avizenin hışmına uğradı
İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!
İtfaiye erinin eliyle yılanı yakaladığı o anlar böyle görüntülendi!
Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü
Ayağında zincirle alevler arasından çıkarılmıştı! Ailenin savunması hayrete düşürdü
Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
Dert dinlemekten sıkılınca gelen kişiler için 'Dert tarifesi' açtı!
20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!
20 saniyedeki bisiklet hırsızlığı kameralara böyle yansıdı!
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı
Karşıdan karşıya geçiyordu! Bir anda 1 metre ileriye fırladı