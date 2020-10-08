Garsonların müşteri kapma kavgası! Polis güçlükle ayırdı

İzmir'de iki mekanın müşteri kapmak için girdiği kavgada silahlar konuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgaya müşterilerde dahil oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin biber gazı kullanarak ayırdığı kavgada 2 kişi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.