Garven Metusala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garven Metusala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Garven Metusala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Garven Metusala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Garven Metusala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garven Metusala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Garven Metusala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garven Metusala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garven Metusala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garven Metusala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garven Metusala 31 Aralık 1999 tarihinde Montreal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Haiti,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Garven-Michee Metusala şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garven Metusala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Garven Metusala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Garven Metusala'nin Forge FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Garven Metusala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garven Metusala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Garven Metusala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garven Metusala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Forge FC

Garven Metusala kimdir

Garven Metusala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garven Metusala şuan Forge FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montreal Impact Academy, CS Fabrose, AS Blainville

Garven Metusala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Haiti takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Garven Metusala nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Enrique Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enrique Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdou Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdou Samake kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdou Samake Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Sarquis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Sarquis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Sarquis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Sarquis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jean Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Jean Baptiste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Jean Baptiste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi