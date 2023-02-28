Garven Metusala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garven Metusala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garven Metusala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garven Metusala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garven Metusala 31 Aralık 1999 tarihinde Montreal, Québec şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Haiti,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Garven-Michee Metusala şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garven Metusala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Garven Metusala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Garven Metusala'nin Forge FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Garven Metusala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garven Metusala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Garven Metusala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garven Metusala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Forge FC

Garven Metusala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garven Metusala şuan Forge FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Garven Metusala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montreal Impact Academy, CS Fabrose, AS Blainville

Haiti takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.