Gary Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Bernard 24 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Bernard Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playersinarms Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gary Bernard'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gary Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Bernard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Bernard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bettemb. Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2017 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Canach

30 Haziran 2019 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Esch

Gary Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Bernard şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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