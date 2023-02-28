Gary Kagelmacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Kagelmacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Kagelmacher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gary Kagelmacher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gary Kagelmacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Kagelmacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Kagelmacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Kagelmacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Kagelmacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Kagelmacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Kagelmacher 21 Nisan 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Uruguay,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Gary Christofer Kagelmacher Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Kagelmacher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Kagelmacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gary Kagelmacher'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Kagelmacher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/garykagelmacher

http://www.instagram.com/garykagelmacher

http://www.facebook.com/garykagelmacher88

Gary Kagelmacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Kagelmacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gary Kagelmacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Kagelmacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2008 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2010 yılında Danubio FC

26 Temmuz 2010 yılında Germ. Beerschot

30 Haziran 2011 yılında Danubio FC

1 Temmuz 2011 yılında Beerschot AC

17 Ocak 2012 yılında Monaco

2 Eylül 2013 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2014 yılında Monaco

2 Temmuz 2014 yılında 1860 München

1 Temmuz 2016 yılında Maccabi Haifa

7 Ağustos 2017 yılında KV Kortrijk

21 Ocak 2020 yılında Peñarol

20 Ocak 2022 yılında León

13 Temmuz 2022 yılında U. Católica

Gary Kagelmacher kimdir

Gary Kagelmacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Kagelmacher şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC (-2005)

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Gary Kagelmacher nereli

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