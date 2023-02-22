Gary Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gary Oneill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gary Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Oneill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Oneill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Oneill 27 Ocak 1995 tarihinde Tralee, Kerry şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Oneill Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Oneill, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Gary Oneill'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Oneill Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Oneill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Gary Oneill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Oneill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Port Vale U18

1 Ocak 2014 yılında Port Vale

24 Ocak 2014 yılında Southport

24 Şubat 2014 yılında Port Vale

24 Eylül 2014 yılında Hereford Utd.

10 Şubat 2015 yılında UCD

1 Temmuz 2019 yılında Shamrock Rovers

Gary Oneill kimdir

Gary Oneill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Oneill şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gary Oneill nereli

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