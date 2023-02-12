Gary Woods kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Woods Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Woods adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Woods Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Woods 1 Ekim 1990 tarihinde Kettering şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Woods Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Woods, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Exeter City futbol takımında oynamaktadır. Exeter City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gary Woods'nin Exeter City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Woods Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gary Woods isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Woods Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Woods futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Man Utd U18

1 Mart 2009 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2013 yılında Watford

17 Temmuz 2014 yılında Leyton Orient

1 Eylül 2015 yılında Ross County

16 Mayıs 2016 yılında Leyton Orient

27 Temmuz 2016 yılında Hamilton Acad.

1 Temmuz 2019 yılında Oldham Athletic

5 Ekim 2020 yılında Aberdeen FC

17 Mayıs 2021 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

22 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Ocak 2023 yılında Exeter City

Gary Woods Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Woods şuan Exeter City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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