Gasp şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bir gasp olayının şüphelisi olan Y.Y. isimli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te 8 Kasım 2019'da Nurtepe Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen faili meçhul gasp olayının şüphelisi Y.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA