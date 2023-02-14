Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gaspar Campos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gaspar Campos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Campos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gaspar Campos

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Campos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Campos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Campos 27 Mart 2000 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaspar Campos-Ansó Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Campos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaspar Campos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gaspar Campos'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Campos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gasparcampos

http://www.instagram.com/gaspi_campos/

Gaspar Camposboyu ve yaşı kaç

Gaspar Campos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaspar Campos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaspar Campos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Campos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Sporting B

1 Temmuz 2020 yılında Sporting Gijón

18 Ağu 2022 yılında Burgos CF

30 Haziran 2023 yılında Sporting Gijón

Gaspar Campos kimdir

Gaspar Campos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Campos şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Gaspar Campos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Gaspar Campos nereli

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