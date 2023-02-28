Gaspar Gentile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Gentile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Gentile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Gentile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Gentile 16 Şubat 1995 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Gentile Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaspar Gentile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gaspar Gentile'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Gentile Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/gaspargentile9/

Gaspar Gentile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaspar Gentile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Gaspar Gentile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Gentile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Newell's II

1 Ocak 2016 yılında Ferro (GP)

27 Temmuz 2017 yılında CA Temperley

23 Temmuz 2018 yılında CA Alvarado

10 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

11 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

26 Şubat 2020 yılında U. San Martín

1 Ocak 2021 yılında UTC

Gaspar Gentile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Gentile şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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