Gaspar Panadero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Panadero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Panadero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Panadero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Panadero 9 Aralık 1997 tarihinde Tarazona de la Mancha şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Gaspar Panadero Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Panadero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Gaspar Panadero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gaspar Panadero'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Panadero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gasparpz11/

Gaspar Panadero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaspar Panadero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaspar Panadero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Panadero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Almería Juv. A

1 Ağustos 2014 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2017 yılında UD Almería

27 Ocak 2020 yılında Al-Wahda FC

1 Ağustos 2020 yılında Cádiz CF

5 Ekim 2020 yılında Ponferradina

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF

3 Ağustos 2021 yılında Karabağ

28 Ocak 2022 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2022 yılında Karabağ

Gaspar Panadero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Panadero şuan Karabağ takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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