Gaspar Servio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Servio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Servio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Servio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Servio 9 Mart 1992 tarihinde General Belgrano şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaspar Andrés Servio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Servio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gaspar Servio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaspar Servio'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Servio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaspar Servio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaspar Servio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Servio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2013 yılında Banfield

30 Haziran 2014 yılında River Plate II

1 Temmuz 2014 yılında Banfield

6 Şubat 2015 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2015 yılında Banfield

22 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Banfield

3 Temmuz 2016 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2017 yılında Banfield

1 Temmuz 2017 yılında Cafetaleros

30 Haziran 2018 yılında Banfield

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

25 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

3 Ocak 2022 yılında Rosario Central

Gaspar Servio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Servio şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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