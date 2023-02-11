Gaspar Triverio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Triverio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Triverio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Triverio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Triverio 6 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gaspar Alexis Triverio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Triverio Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MM Sport Manager yapmaktadır. Gaspar Triverio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Motagua Tegucigalpa futbol takımında oynamaktadır. CD Motagua Tegucigalpa takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaspar Triverio'nin CD Motagua Tegucigalpa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaspar Triverio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaspar Triverio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaspar Triverio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Triverio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2021 yılında Chaco For Ever

29 Ocak 2023 yılında FC Motagua

Gaspar Triverio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Triverio şuan CD Motagua Tegucigalpa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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