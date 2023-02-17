Gaspar Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaspar Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaspar Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaspar Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaspar Vega 19 Haziran 1992 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gaspar Ignacio Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaspar Vega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaspar Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gaspar Vega'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaspar Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaspar Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaspar Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaspar Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Las Palmas

1 Ocak 2016 yılında Italiano

7 Ağu 2017 yılında Atlanta

7 Ocak 2019 yılında Rampla Jrs

3 Şubat 2020 yılında Persik

13 Kasım 2020 yılında CA Temperley

25 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

30 Ağu 2022 yılında CA Mitre

3 Şubat 2023 yılında Nueva Chicago

Gaspar Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaspar Vega şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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