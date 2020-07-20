Gaspçıdan kendisini sopayla korudu

ANTALYA'da tuhafiye dükkanı işleten Ömer Güneş (70), gasp şüphelisinin bıçaklı saldırısından, elbise asmak için kullandığı sopayla kurtuldu. Güneş, "Kafasına sopayla vurmadığım için pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Ömer Güneş, iş yerinde müşterisiyle ilgilenirken 30 yaşlarında bir erkek, yaklaşarak 500 TL vermesini istedi. Güneş'in olumsuz yanıtı üzerine sinirlenen şüpheli, cansız mankenleri yere düşürüp Güneş'in göğsüne ve yüzüne yumruk attı. Bununla yetinmeyen saldırgan, ardından bıçak çıkarıp Güneş'i tehdit etti. Kendisini korumaya çalışan Güneş, kapı arkasındaki plastik sopayı saldırgana doğru salladı. Ömer Güneş "Polis" diye bağırdı. Bu sırada paniğe kapılan saldırgan, Güneş'i bir kez daha yumruklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eşkalini aldığı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

70 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan Ömer Güneş, "Bir kadın müşterimle ilgileniyordum. O sırada saldırgan içeri girip, "Bana 500 TL ver" dedi. Ben de o kadar para olmadığını söyledim. Cama vurdu. Ayrıca bana yumruk attı. Elinde bıçak vardı, geri çekildim, yerde elbise asmak için kullandığım sopayı aldım. Biraz geriye çekildi. "Polisi çağırırım" dedim, bana "Polisler burada, çağırabilirsin" dedi. Bıçağı sallamaya başladı. Ben de sopayla kendimi korudum. Kafasına vurmadığım için çok pişmanım" dedi. Güneş, kendisini koruduğu sopayı yanından hiç ayırmayacağını söyledi.

Gasp şüphelisinin olay öncesinde çevresini inceleyerek yürüme anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Kaynak: DHA