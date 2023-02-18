Gasper Cerne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Cerne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gasper Cerne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gasper Cerne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gasper Cerne 24 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Gašper Černe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gasper Cerne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO TRANSFER yapmaktadır. Gasper Cerne, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gasper Cerne'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gasper Cerne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gasper Cerne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gasper Cerne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gasper Cerne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Domzale U19

15 Şubat 2022 yılında NK Dob U19

30 Haziran 2022 yılında NK Domzale U19

14 Temmuz 2022 yılında NK Dob

30 Haziran 2023 yılında NK Domzale

Gasper Cerne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gasper Cerne şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Gasper Cerne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 5 gol atmıştır.

Slovenya U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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