Gasper Petek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Petek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gasper Petek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gasper Petek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gasper Petek 3 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gasper Petek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATXZ yapmaktadır. Gasper Petek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gasper Petek'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gasper Petek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gasper Petek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gasper Petek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gasper Petek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

12 Şubat 2022 yılında SD Sencur

30 Haziran 2022 yılında NK Radomlje

1 Temmuz 2022 yılında NK Dob

Gasper Petek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gasper Petek şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.