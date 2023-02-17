Gasper Tratnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Tratnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gasper Tratnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gasper Tratnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gasper Tratnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gasper Tratnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gasper Tratnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gasper Tratnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gasper Tratnik 4 Ocak 2000 tarihinde Postojna şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Gašper Tratnik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gasper Tratnik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Gasper Tratnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gasper Tratnik'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gasper Tratnikboyu ve yaşı kaç

Gasper Tratnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gasper Tratnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Gasper Tratnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gasper Tratnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2018 yılında ND Ilirija U19

4 Temmuz 2019 yılında NK Dob

1 Temmuz 2022 yılında NK Domzale

Gasper Tratnik kimdir

Gasper Tratnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gasper Tratnik şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ND Idrija

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Gasper Tratnik nereli

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