Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gassal (Ölü Yıkayan) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gassal (Ölü Yıkayan) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gassal (Ölü Yıkayan) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gassal (Ölü Yıkayan) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşları

Gassal (Ölü Yıkayan) maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Gassal (Ölü Yıkayan) maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gassal (Ölü Yıkayan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5163.01

Meslek Adı :

Gassal (Ölü Yıkayan)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Cenaze Hizmetlerinde Çalışanlar Ve Mumyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ölen kişilerin dini usullere uygun olarak gasilhanede yıkanması ve kefenlenmesi işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gassal, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Biriminin vazife cetveline kaydı yapılan cenazeleri sırayla gasilhaneye almak,

b) Beklemesi gereken mevtaların morga alınmasını sağlamak,

c) Cenaze yıkama işlemleri için gerekli hazırlıkları tamamlamak,

d) Tekerlekli cenaze taşıma sehpasını yıkama mahalline (Teneşir) yanaştırmak,

e) Görevliler veya mevta yakınlarıyla mevtayı teneşir üzerine almak,

f) Mevtanın cinsiyetine göre avret yeri bezlerini avret yerlerine koymak,

g) Belirli usul ve esaslar dahilinde mevtaya gusül abdesti aldırmak,

h) Mevtanın tüm vücudunu yıkamak ve bol su ile durulamak,

i) Cenaze yakınlarının talebi üzerine mevta üzerine su dökmelerini sağlamak,

j) Kurulama havlusu ile mevtayı kurulamak,

k) Mevtanın vücudunda akıntı bölgelerini tampon ve pamuk ile kapatmak,

l) Önceden hazırlanan hasse beziyle mevta kefenleme işlemini gerçekleştirmek,

m) Kefen bezleri arasına sünnet olan otlardan atmak ve gülsuyu serpmek,

n) Kefen uçlarını büzerek çözülebilecek şekilde bağlamak,

o) Boş tabut içine mevtayı usulüne uygun olarak yerleştirmek,

p) Tabutun kapağını kapatarak kapak klipslerini tutturmak,

q) Yıkama ve kefenleme işlemi tamamlanan tabutu bekleme alanına almak,

r) Gömüye hazır haldeki cenazeyi cenaze yakınlarına teslim etmek,

s) Cenazenin gasilhane bölümünden (Vazife cetvelinden) resmi çıkışını yapmak,

t) Gasilhanenin dezenfeksiyonunu yapmak ve sonraki kullanıma hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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