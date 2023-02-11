Gaston Ada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Ada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Ada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Ada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Ada 18 Kasım 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Sebastián Ada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Ada Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Ada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Ada'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Ada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Ada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Ada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Ada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CABJ U20

1 Temmuz 2008 yılında Argentinos II

1 Ocak 2010 yılında Figueirense FC

30 Haziran 2010 yılında Argentinos II

1 Ağu 2010 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2013 yılında Deportivo Merlo

1 Temmuz 2014 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2016 yılında Acassuso CF

11 Ağu 2017 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2018 yılında Ferro

5 Ağu 2019 yılında Valdivia

14 Ocak 2020 yılında Chaco For Ever

10 Kasım 2020 yılında CA San Telmo

1 Ocak 2022 yılında Los Andes

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Gaston Ada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Ada şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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