Gaston Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Alvarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Alvarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Alvarez 24 Mart 2000 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Gastón Álvarez Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Alvarez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Gaston Alvarez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Alvarez'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Alvarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Alvarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Alvarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Alvarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Defensor

7 Nisan 2021 yılında Boston River

28 Ocak 2022 yılında Getafe

30 Haziran 2023 yılında Boston River

Gaston Alvarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Alvarez şuan Getafe takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gaston Alvarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Boca Juniors de Melo, Cerro Largo, Defensor Sporting (2016-2018)

Uruguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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