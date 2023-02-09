Gaston Benavidez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Benavidez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Benavidez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Benavidez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Benavidez 23 Ekim 1995 tarihinde Morteros (CBA) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Americo Benavídez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Benavidez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Gaston Benavidez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Benavidez'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gaston Benavidez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Benavidez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Benavidez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Benavidez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes RC

9 Şubat 2021 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Estudiantes RC

31 Ocak 2022 yılında CA Talleres

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında CA Talleres

Gaston Benavidez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Benavidez şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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