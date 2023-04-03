Gaston Benedetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Benedetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Benedetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Benedetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Benedetti 29 Mart 2001 tarihinde Larroque, Entre Ríos şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Benedetti Taffarel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Benedetti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Benedetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Benedetti'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Benedetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Benedetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Benedetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Benedetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Estudiantes II

9 Şubat 2022 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes II

Gaston Benedetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Benedetti şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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