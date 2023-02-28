Gaston Benitez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Benitez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Benitez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Benitez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Benitez 21 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Kevin Benítez Ibarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Benitez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Gaston Benitez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Benitez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Benitez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Benitez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Benitez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Benitez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2020 yılında Athletico U20

31 Aralık 2021 yılında Nacional U19

1 Ocak 2022 yılında Nacional

Gaston Benitez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Benitez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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