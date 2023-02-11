Gaston Blanc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Blanc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Blanc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Blanc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Blanc 24 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Oscar Blanc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Blanc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Blanc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Blanc'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Blanc Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Blanc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Blanc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Blanc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paraná

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Camioneros

7 Ağu 2020 yılında Almagro

Gaston Blanc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Blanc şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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