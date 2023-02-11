Gaston Bojanich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Bojanich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Bojanich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Bojanich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Bojanich 23 Nisan 1985 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Dario Bojanich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Bojanich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Bojanich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gaston Bojanich'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Bojanich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Bojanich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Bojanich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Bojanich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Barracas C.

1 Temmuz 2014 yılında CA Temperley

11 Temmuz 2017 yılında Tigre

19 Ocak 2018 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2019 yılında Barracas C.

3 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

13 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında CA Temperley

Gaston Bojanich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Bojanich şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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