Gaston Bottino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Bottino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Bottino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Bottino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Bottino 25 Haziran 1986 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Ezequiel Bottino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Bottino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Bottino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gaston Bottino'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Bottino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Bottino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Bottino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Bottino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2012 yılında CA Talleres

1 Ocak 2015 yılında Guillermo Brown

1 Ocak 2016 yılında Quilmes

30 Haziran 2017 yılında Guillermo Brown

26 Temmuz 2017 yılında CA Mitre

4 Temmuz 2018 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Gaston Bottino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Bottino şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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