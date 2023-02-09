Gaston Campi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Campi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Campi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Campi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Campi 6 Nisan 1991 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Matías Campi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Campi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Gaston Campi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Campi'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Campi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/campigaston22/

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Gaston Campi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Campi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Campi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Campi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Racing Club

1 Ağu 2016 yılında Rafaela

30 Haziran 2017 yılında Racing Club

6 Temmuz 2017 yılında Estudiantes

21 Ocak 2019 yılında Chaves

30 Haziran 2019 yılında Estudiantes

19 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor

5 Ocak 2021 yılında Karagümrük

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

6 Eylül 2021 yılında Arouca

23 Ocak 2022 yılında Y. Malatyaspor

11 Temmuz 2022 yılında San Lorenzo

Gaston Campi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Campi şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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