Gaston Canuto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Canuto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Canuto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Canuto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Canuto 28 Temmuz 1988 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Lucas Canuto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Canuto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Canuto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Gaston Canuto'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Canuto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Canuto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gaston Canuto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Canuto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2012 yılında CD Rosamonte

1 Temmuz 2013 yılında Patria

1 Temmuz 2017 yılında Chaco For Ever

Gaston Canuto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Canuto şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.