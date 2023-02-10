Gaston Comas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Comas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Comas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Comas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Comas 13 Haziran 1998 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Comas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Gaston Comas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Comas'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Comas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Comas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Comas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Comas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında CA Unión II

10 Ağu 2020 yılında CA Unión

10 Şubat 2022 yılında CA Güemes

31 Aralık 2022 yılında CA Unión

Gaston Comas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Comas şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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